Point Alpha: Gedenkstätte jetzt mit Getränkebude

Wer dort trinkt, tut Gutes

Hoch angesetzt ist hingegen die Organisationsform: Betrieben wird die Blech-Bar von der neu gegründeten „Point Alpha Service GmbH“, deren Geschäfte vom Vorstand der Stiftung in Personalunion geleitet werden. Denn die kommerziell betriebene Getränkebude darf und soll am Ende Gewinn abwerfen, der in die gemeinnützige Bildungsarbeit von Point Alpha fließen soll, also etwa in Workshops und Projekte für Jugendliche. „Die Stiftung will schließlich nicht nur Kostensteigerungen beklagen, sondern versuchen, diese mit eigenen Aktivitäten zu kompensieren“, erklärt Vorstand Stock diese neue Art, Geldquellen per Theken-Angebot anzuzapfen.