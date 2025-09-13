35 Jahre Tag der Deutschen Einheit und 30 Jahre Point Alpha: Als markantes Symbol für die Wiedervereinigung sowie die bewegende deutsch-deutsche Geschichte begeht die Gedenkstätte ein besonderes Doppeljubiläum. Die Point-Alpha-Stiftung lädt die Öffentlichkeit am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Oktober, zu vielfältigen Festlichkeiten ins US-Camp ein und informiert darüber in einer Pressemitteilung. Festredner beim Festakt ist der ehemalige Pfarrer, Bürgerrechtler und Politiker Rainer Eppelmann. Von Hubschrauber-Rundflügen, Podiumsdiskussion, Oldtimer-Show, Führungen bis hin zu Ständen, Musik, Kinderspaß und Verköstigung – die Besucher erwartet eine Mixtur aus Information, Unterhaltung und Prominenz.