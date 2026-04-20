Andersdenkende verstehen es als ihre Bürgerpflicht, Unrecht anzuprangern und die Wahrheit zu sagen. Und sie zahlen einen hohen Preis dafür. Wie trugen Dissidenten, Menschenrechtsbewegungen und ziviler Protest zum Zerfall der Sowjetunion vor 35 Jahren bei? „Für eure und unsere Freiheit!“ unter dieser Überschrift stand nun ein Vortrag im Haus auf der Grenze von Point Alpha. Susanne Schattenberg, Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen, richtete dabei den Blick spezifisch auf Dissidenten der späten Sowjetunion und ihre Strategien des Widerstands.