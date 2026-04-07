Sie vereint der Rhythmus im Blut und die Sehnsucht nach Freiheit: Bei einem kurzweiligen Talk mit Musik standen Dietrich Kessler und Eberhard Klunker im Scheinwerferlicht auf der Bühne der Point-Alpha-Stiftung im Haus auf der Grenze. Unter dem Titel „Stasiknast und Ostseeflucht“ erzählten sie dem Publikum ihre bewegenden Biografien – unterbrochen von bluesigen und rockigen Melodien, wenn sie zwischendurch zu den Instrumenten griffen.