Das Leben im Untergrund gilt als spektakulär, geradezu filmreif. Doch die Realität ist eine andere. Den brutalen und blutigen Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) und dessen Folgen nahm der Historiker Robert Wolff bei seinem informativen Vortrag in der Gedenkstätte Point Alpha in den Fokus. Die Geschehnisse von der „Mai-Offensive“ bis zum „Deutschen Herbst“ waren für (West-)Deutschland eine harte Belastungsprobe. Noch heute treibt das Thema die Menschen um, Prozesse laufen und es gibt immer noch mehr Fragen als Antworten.