Es ist ruhig geworden an der innerdeutschen Grenze. Die Zäune, die einst die DDR von der Bundesrepublik trennten, sind verschwunden. Wer heute am Grünen Band entlangwandert, trifft auf überwucherte Kolonnenwege, vereinzelt auf einen Turm, einen Bunker oder einen sich schwach abzeichnenden Kfz-Sperrgraben. Die Landschaft wirkt friedlich – und doch trägt sie die Spuren einer schmerzhaften Vergangenheit. Die Teilung hat Narben hinterlassen: sichtbar in Resten der Grenzanlagen, unsichtbar in der Erinnerung der Menschen.