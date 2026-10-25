﻿Mit viel Druck hämmern mehrere Bleistifte gleichzeitig aufs Papier. Jemand wendet das Blatt, kramt dann in seiner Tasche nach einem Kuli. Die sechs Teilnehmer schreiben Elfchen. „Das Einfachste, was man machen kann“, erklärt der Erfurter Workshopleiter Andreas in der Au. Um eine kuriose Geschichte zu erschaffen, sollen alle zwei Elfchen verfassen. Eins, über eine Sache, die sie lieben, „wo euer Herz dranhängt“ und eins über etwas, dass sie hassen. Am Ende sollen die beiden ersten Wörter getauscht werden. So geht Michas Prosa-Text nun darüber, dass Chips gruselig sind, weil sie nicht blinzeln. Und wie knusprig Fische sind. Sven liest vor, dass jeder Mücken haben kann, dass sie Glück bedeuten. „Ich krieg dich“, sagt er über die Gesundheit.