Normalerweise herrscht in der Ilmenauer Stadtbibliothek Ruhe. Doch an diesem Dienstagabend ist alles anders. Rund 90 Besucher lachen, jubeln und klatschen, als die Bibliothek erstmals zur Bühne eines Poetry Slams wird. „Ich sehe schon ein paar Leute lächeln. Das ist ein gutes Zeichen. Denn wenn ihr zehn Minuten lang lächelt, denkt euer Gehirn, ihr seid glücklich“, ruft Moderator Andreas In der Au (Künstlername: AIDA) ins Publikum.