Um es vorweg zu sagen – ein Erlebnis der besonderen Art wurde es für alle Beteiligten. Die Mitglieder vom Verein der Landeskulturschaffenden, die aus mehreren Bundesländern kommen, so aus Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sind wieder auf einer Lesetour ihrer eigenen literarischen Texte – bekannt unter dem Begriff Poetry Slam – durch verschiedene Städte, derzeit in Thüringen. Im speziellen Fall haben sie sich Justizvollzugsanstalten ausgesucht. In Hohenleuben waren sie bereits und in Tonna, nun auch in der JVA in Untermaßfeld.