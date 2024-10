In der Veranstaltung „3 Generationen, 2 Systeme, 1 Acker – Transformationsgeschichte(n) in Ostdeutschland“ wollen die Protagonisten entlang von Familien- und Kulturgeschichte ins Gespräch kommen. Welche Erinnerungen gibt es an die Zwangskollektivierung in der frühen DDR? Was bedeuteten weitere staatliche Eingriffe, wie bspw. die Trennung der Tier- und Pflanzenproduktion, für die Landwirtschaft der DDR? Wie gelang die Umgestaltung nach 1990? Lebt die LPG im Kopf weiter? Was heißt das für unser heutiges Zusammenleben im Dorf und auf dem Land?