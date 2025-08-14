Podcast von Travis Kelce Swift kündigt Album für Oktober an - Küsse von Kelce

Besondere Erinnerung an Gelsenkirchen

Die Tour hat Swift in 51 Städte auf der ganzen Welt geführt - doch ausgerechnet die Auftritte in Gelsenkirchen scheinen ihr und ihrem Partner im Kopf geblieben zu sein. Er erinnere sich noch genau an Gelsenkirchen, sagte Kelce im Podcast.

Während des Songs "Willow", bei dem sich die Tänzerinnen und Tänzer mit leuchtenden Kugeln auf der Bühne bewegen, hätten die Fans dasselbe im Publikum gemacht. "Sie sind wirklich im Kreis getanzt, haben Kugeln hochgehoben und sie einander weitergegeben", erzählte Kelce.

Diese Fan-Tradition sei während der "Eras"-Shows in Europa entstanden, sagte Swift. Die Fans hätten Ballons mit ins Stadion gebracht, diese aufgeblasen und mit ihren Handylichtern zum Leuchten gebracht. "Es war verrückt, hinzuschauen und zu sehen, wie spontan Tausende dieser Kugeln aufstiegen."

Mit seiner Aussprache von "Gelsenkirchen" sorgte Kelce im Podcast für Erheiterung. "Was hast du gerade gesagt? "Gelsingerken"?", fragte sein Bruder Jason. "Das ist tatsächlich... das ist eine Stadt?" - woraufhin Kelce erklärte: "Wenn du es mit deutschem Akzent aussprichst, klingt es wahrscheinlich mehr wie die tatsächliche Stadt. Aber mein amerikanischer Akzent ist: "Gelsingerken"."