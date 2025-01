Podcast-Reihe «Somnoversum»: Jan Josef Liefers erforscht die Welt des Schlafs

"Neulich habe ich geträumt, dass ich mit meiner Frau in einem Theater arbeiten musste, wir waren Balletttänzer. Auf einmal kommt ein bekannter Politiker im Kostüm in unsere Garderobe, zieht die Hose runter und sagt besorgt, er habe da was am Hintern und wir sollten mal gucken, was das ist. Da frage ich mich, was geht ab in meinem Hirn? Aber was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass das Gehirn in der Traumphase praktisch seine Müllabfuhr macht."