Es gibt diese unglaublichen Momente, in denen man merkt: Der eigene Sound ist angekommen. Michel aka TekkSchuster erlebt das gerade und redet im Podcast darüber. Sein Track „Feuerwasser“ wurde von Phantasm, einem der bekanntesten Acts der Techno-Szene, live gespielt. Für Michel ein Meilenstein – nicht nur, weil der Name so groß ist, sondern weil es zeigt, dass seine Arbeit es auf die großen Bühnen schafft. Mit Levi aka Ostrausch spricht er in dieser Podcast-Episode über die Bedeutung solcher Momente: die Mischung aus Stolz, Motivation und auch ein bisschen Ungläubigkeit, wenn plötzlich das eigene Werk im Set eines Szene-Schwergewichts läuft. Doch mehr noch: Die beiden Hosts nehmen den Anlass zum Anlass, über die aktuell größten Namen der Szene zu sprechen. Wer sind die Acts, die gerade den Ton angeben? Welche Vorteile bringt es, wenn ein Track in deren Sets auftaucht – Sichtbarkeit, Reichweite, Karriere-Boost? Gleichzeitig diskutieren sie Nachteile: Druck, Erwartungen erfüllen zu müssen, die Gefahr, auf einen bestimmten Sound reduziert zu werden, und die Schattenseite, wenn Hypes abflachen. Abseits davon bleibt Raum für Themen, die das Leben als DJs, Produzenten und ganz normale Menschen prägen. Alltagsgedanken, kleine Höhen und Tiefen und die Bedeutung von Reflexion.