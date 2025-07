Was passiert, wenn plötzlich alles stillsteht – mitten in einer Karriere, die gerade erst richtig Fahrt aufgenommen hat? In der neuen Folge von Beats & Business sprechen wir mit Housekasper, einem DJ, der genau das erlebt hat: Aufstieg, Stillstand und Neustart – alles in einem Lebensabschnitt. Er bringt eine Menge mit: Geschichten von der Bühne, vom Nachtleben, vom Durchhalten – und von jeder Menge Konfetti.