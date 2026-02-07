Die aktuelle Folge des Podcasts „Beats & Business“, die seit rund einer Woche online ist, dreht sich um einen Abend, der für die Beteiligten weit mehr war als nur ein weiterer Auftritt. TekkSchuster und Ostrausch blicken darin zurück auf ein Ereignis, das sie selbst als echten Wendepunkt bezeichnen: Das erste eigene TekkSchuster-Konzert am 27. Dezember im Volkshaus Meiningen.In vielerlei Hinsicht betrat das Team Neuland. Statt eines Clubabends oder eines kurzen Showcases stand erstmals ein reines Konzertformat im Mittelpunkt – mit eigener Performance, klarer Dramaturgie und einem durchdachten musikalischen Konzept. Im Vorfeld dominierten Zweifel und Fragen: Würde dieses Format funktionieren? Würden genügend Besucher kommen? Trägt ein einzelner Name einen ganzen Abend?Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Bereits zwölf Tage vor dem Termin war das Konzert restlos ausverkauft. Im Podcast wird dieser Moment noch einmal aufgegriffen – nicht als Triumphpose, sondern als ehrliche Überraschung. Der Abend selbst bestätigte den Eindruck: volle Reihen, dichte Atmosphäre, unmittelbare Nähe zum Publikum. Für Michel, die treibende Kraft hinter TekkSchuster, wurde auf der Bühne spürbar, dass hier etwas entstanden war, das über einen einmaligen Versuch hinausgehen könnte.Eine entscheidende Rolle spielte auch Ostrausch. Als Warm-up-Act bereitete er den Raum vor und unterstützte während der Show als DJ im Hintergrund. Dieses Zusammenspiel sorgte dafür, dass der Abend geschlossen und flüssig wirkte. Im Podcast wird deutlich, wie viel Abstimmung, Vertrauen und Vorbereitung hinter einem solchen Konzert stehen – auch jenseits des sichtbaren Rampenlichts.Neben dem Rückblick auf das Konzert streifen die beiden auch persönliche Eindrücke aus der Weihnachtszeit. Ein gemeinsamer Auftritt in Gotha wird dabei fast beiläufig erwähnt – als weiterer Baustein eines intensiven Jahresabschlusses, der viele Erinnerungen hinterlassen hat.Die Episode selbst ist kompakt, aber inhaltlich dicht. Sie lebt von Dankbarkeit, Offenheit und dem Gefühl, dass der Abend im Volkshaus Meiningen kein Endpunkt war, sondern eher ein Startsignal. Genau dort soll die nächste Folge ansetzen.Eine ruhige, persönliche Podcast-Episode also – über einen ersten Schritt, der sich im Nachhinein größer anfühlt, als ihn zuvor jemand erwartet hätte.