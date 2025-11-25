Plötzliche Probleme: Tierheim bittet um Spenden für Notfellchen Aaron

Vor einem Monat hatte das Ilmenauer Tierheim schon mal seinen Schützling Aaron vorgestellt, der wie Struppi aus den bekannten belgischen Comics aussieht. Er hat Picard-Gene und ist sechs Jahre jung.
SOS aus dem Ilmenauer Tierheim: Der struppige Aaron will nicht mehr fressen, seine Leber arbeitet nicht richtig. Was ist passiert? Das Tierheim bittet um Hilfe.
Vor einem Monat hatte das Ilmenauer Tierheim schon mal seinen Schützling Aaron vorgestellt, der wie Struppi aus den bekannten belgischen Comics aussieht. Er hat Picard-Gene und ist sechs Jahre jung.
Nach der Werbung weiterlesen
„Leider hat die Geschichte bis jetzt keine gute Wendung genommen. Der uns so an Struppi erinnernde sechsjährige Picard-Mix-Rüde leidet unter Appetitlosigkeit. Bei jedem Hund ist so was kein gutes Zeichen. Der Tierarzt stellte fest, dass seine Leber zur Zeit nicht richtig arbeitet, was wohl die Ursache für seine Fressunlust ist“, berichtet das Ilmenauer Tierheim die neusten Ereignisse zu Aaron. Damit der liebe kleine Kerl nicht verhungert, muss er jetzt neben Tabletten auch Spezialfutter und dazu noch Nahrungsergänzungsmittel bekommen, so die Tierschützer weiter. Täglich kocht ein Mitarbeiter frisch für das struppige Sorgenkind. Und es stehen weitere Untersuchungen beim Veterinär an.
„Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein richtiges Zuhause bei geliebten Zweibeinern die gesundheitlichen Probleme lindern kann. Denn Aaron ist sehr sensibel und vermisst seine frühere Geborgenheit“, erklärt das Tierheim weiter. Doch im Moment könne die Einrichtung nur um Spenden bitten, denn mehrere kranke Tiere hätten schon ein riesiges Loch in die Kasse gerissen. Es sei finanziell mehr als eng im Tierheim.
Aber Aaron solle alle Fürsorge bekommen, die der hübsche Vierbeiner braucht. Deshalb bittet das Tierheim um Spenden unter Kennwort „Aaron“ auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de.
Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.