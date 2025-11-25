 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Tierheim bittet um Spenden für Notfellchen Aaron

Plötzliche Probleme Tierheim bittet um Spenden für Notfellchen Aaron

Jessie Morgenroth

SOS aus dem Ilmenauer Tierheim: Der struppige Aaron will nicht mehr fressen, seine Leber arbeitet nicht richtig. Was ist passiert? Das Tierheim bittet um Hilfe.

Plötzliche Probleme: Tierheim bittet um Spenden für Notfellchen Aaron
1
Aaron hat sich zum Sorgenkind des Tierheims entwickelt. Foto: Tierheim Ilmenau

Vor einem Monat hatte das Ilmenauer Tierheim schon mal seinen Schützling Aaron vorgestellt, der wie Struppi aus den bekannten belgischen Comics aussieht. Er hat Picard-Gene und ist sechs Jahre jung.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Comicheld im Tierheim: Aaron: Ein Hund wie Struppi – nicht im Comic, sondern Tierheim

29.10.2025 06:00 Comicheld im Tierheim Aaron: Ein Hund wie Struppi – nicht im Comic, sondern Tierheim

Der struppige Aaron ist seit ein paar Tagen im Ilmenauer Tierheim. Nun will er mit seiner putzigen Art schnell das Herz der neuen Besitzer erobern. Das ist seine Geschichte.

„Leider hat die Geschichte bis jetzt keine gute Wendung genommen. Der uns so an Struppi erinnernde sechsjährige Picard-Mix-Rüde leidet unter Appetitlosigkeit. Bei jedem Hund ist so was kein gutes Zeichen. Der Tierarzt stellte fest, dass seine Leber zur Zeit nicht richtig arbeitet, was wohl die Ursache für seine Fressunlust ist“, berichtet das Ilmenauer Tierheim die neusten Ereignisse zu Aaron. Damit der liebe kleine Kerl nicht verhungert, muss er jetzt neben Tabletten auch Spezialfutter und dazu noch Nahrungsergänzungsmittel bekommen, so die Tierschützer weiter. Täglich kocht ein Mitarbeiter frisch für das struppige Sorgenkind. Und es stehen weitere Untersuchungen beim Veterinär an.

Aaron sieht aus wie Struppi aus den belgischen Comics. Foto: Tierheim Ilmenau

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein richtiges Zuhause bei geliebten Zweibeinern die gesundheitlichen Probleme lindern kann. Denn Aaron ist sehr sensibel und vermisst seine frühere Geborgenheit“, erklärt das Tierheim weiter. Doch im Moment könne die Einrichtung nur um Spenden bitten, denn mehrere kranke Tiere hätten schon ein riesiges Loch in die Kasse gerissen. Es sei finanziell mehr als eng im Tierheim.

Aber Aaron solle alle Fürsorge bekommen, die der hübsche Vierbeiner braucht. Deshalb bittet das Tierheim um Spenden unter Kennwort „Aaron“ auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.