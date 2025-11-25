Plötzliche Probleme: Tierheim bittet um Spenden für Notfellchen Aaron

„Leider hat die Geschichte bis jetzt keine gute Wendung genommen. Der uns so an Struppi erinnernde sechsjährige Picard-Mix-Rüde leidet unter Appetitlosigkeit. Bei jedem Hund ist so was kein gutes Zeichen. Der Tierarzt stellte fest, dass seine Leber zur Zeit nicht richtig arbeitet, was wohl die Ursache für seine Fressunlust ist“, berichtet das Ilmenauer Tierheim die neusten Ereignisse zu Aaron. Damit der liebe kleine Kerl nicht verhungert, muss er jetzt neben Tabletten auch Spezialfutter und dazu noch Nahrungsergänzungsmittel bekommen, so die Tierschützer weiter. Täglich kocht ein Mitarbeiter frisch für das struppige Sorgenkind. Und es stehen weitere Untersuchungen beim Veterinär an.