Das funktioniert auch ganz gut: Monika gerät in Rage und greift zum Golfschläger. Zudem schnüffeln die beiden im Leben der jeweils anderen herum. Während die eine der anderen ins Essen spuckt, tunkt die andere die Zahnbürste der ersten ins Klowasser.

Die nicht zuletzt aus der Reihe um "Familie Bundschuh" komödienerprobte Sawatzki spielt ihre Rolle einmal mehr mit Verve. "Das Schöne an Komödien ist, dass sie das Leben auf ironische Weise reflektieren", sagt sie laut Presseheft. Manchmal finde man sich selbst in einem der Protagonisten wieder. Und dadurch, dass man über dessen Schicksal lachen könne, erscheine auch das eigene Leben für kurze Zeit leichter.

Über Familie lernt man in dem Film aus Sawatzkis Sicht, "dass es auch in den schwierigsten Momenten eine Lösung gibt, solange man offen bleibt und sich nicht verschließt". So hat der Film - so viel sei verraten - ein Happy End am Flughafen Köln-Bonn. Wenngleich auch das nicht ohne ist und in Sätzen gipfelt wie: "Du klingst wie ein Meerschweinchen mit Asthma, wenn du stöhnst." Das Ende deutet an, dass es Potenzial für eine Fortsetzung gäbe.