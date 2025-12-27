Am Tag nach dem erfolgreichsten Weltcup-Wochenende seiner Karriere in der Schweiz fuhr Felix Hoffmann in einen stinknormalen Baumarkt im Raum Rosenheim. Dort wohnt der neue Skisprung-Überflieger aus Thüringen neuerdings in einem schmucken Eigenheim gemeinsam mit Frau Sophia und seiner 13 Monate alten Tochter. Der kleine „Wirbelwind“, wie Hoffmann seine Tochter in seiner Kolumne bei sport.de nennt, kann inzwischen laufen und stand natürlich auch zu Weihnachten im Mittelpunkt der kleinen Familie.