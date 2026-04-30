Am ersten Apriltag 2026 hat die Kommunalvertretung von Floh-Seligenthal den neuen Etat beschlossen, am vorletzten Apriltag einen nagelneuen. Das ist höchst erstaunlich für eine Kommune, die über ein 14-Millionen-Euro-Budget verfügt, der jeden Rütteltest unbeschadet übersteht. Doch die Gemeinde hat ein altes Formblatt verwendet, wie Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) zur Sitzung im Versammlungsraum der Feuerwehr Floh berichtete.