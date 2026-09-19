Plenarsitzung im Rathaus Tom Tykwer über die "Babylon Berlin"-Dreharbeiten in Hamburg

Hamburg/Berlin - "Babylon Berlin"-Regisseur Tom Tykwer (61) hat die Dreharbeiten für die neue Staffel im Hamburger Rathaus als intensiv in Erinnerung. Das Team habe eine Reichstag-Plenarsitzung reinszeniert und dafür die Bürgerschaft voll besetzt, sagte Tykwer in der "NDR Talk Show". "Das Tohuwabohu, was da ausgebrochen ist und auch die Aggressivität, die von bestimmten Blöcken in die andere Richtung ging, das war so intensiv beim Drehen, dass manche Leute rausgegangen sind, weil ihnen das zu bedrohlich war."