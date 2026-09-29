Plenardebatte: Landtag berät über Strategien gegen Sozialkriminalität

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag beschäftigen sich bei der Plenarsitzung am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) mit der Frage, wie Sozialkriminalität am besten bekämpft werden kann. Wer sich Sozialleistungen erschleiche, untergrabe das Vertrauen in den Staat, bringe alle Leistungsberechtigen generell in Verdacht und gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt, heißt es einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD.