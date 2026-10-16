Das wünscht man keinem Urlauber. Und auch keinem Hotelmitarbeiter. Mitten in die Urlaubsstimmung platzt die Nachricht von der Insolvenz des Hotelbetreibers. So passiert in Masserberg, wo der Betreiber von drei Hotels und eines Feriendorfes Insolvenzantrag stellen musste. 900 Betten sind betroffen. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Rolf Rombach sind die Häuser gerade gut gebucht. Die gute Nachricht: Der Betrieb geht weiter. Die schlechte Nachricht: Bahnt sich da eine viel größere Geschichte an?