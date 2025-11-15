Ismaning - Die deutschen Tennisspielerinnen haben dank Schützenhilfe aus Belgien doch noch die Chance, in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups zu bleiben. Weil die Belgierinnen beim Playoff-Turnier in Ismaning nahe München gegen die Türkei nach einem harten Kampf mit 2:1 gewannen, kommt es nun am Sonntag zum entscheidenden Duell der DTB-Auswahl gegen Belgien. Bei einem klaren Erfolg wäre der Abstieg in die Zweitklassigkeit sicher abgewehrt - und das trotz der überraschenden 1:2-Niederlage im ersten Duell am Freitag gegen die Türkei.