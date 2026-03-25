Die Volleyballerinnen des Schweriner SC drohen, das Playoff-Halbfinale der Bundesliga zu verpassen. Der Titelverteidiger verlor am Mittwochabend überraschend bei den Ladies in Black Aachen das zweite Spiel der Best-of-three-Serie mit 1:3 (21:25, 22:25, 25:13, 18:25) und muss in ein entscheidendes drittes Duell. Dieses findet am Samstag (18 Uhr/Dyn) in Schwerin statt. Schon im ersten Vergleich offenbarte der Favorit trotz des 3:0-Sieges einige Schwächen. Damit wartet der VfB Suhl noch auf seinen Gegner im Halbfinale. Das erste Spiel findet am Ostersamstag in Suhl statt.
Playoffs im Volleyball Meister Schwerin muss Nachsitzen
Thomas Sprafke 25.03.2026 - 22:33 Uhr