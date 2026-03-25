Die Volleyballerinnen des Schweriner SC drohen, das Playoff-Halbfinale der Bundesliga zu verpassen. Der Titelverteidiger verlor am Mittwochabend überraschend bei den Ladies in Black Aachen das zweite Spiel der Best-of-three-Serie mit 1:3 (21:25, 22:25, 25:13, 18:25) und muss in ein entscheidendes drittes Duell. Dieses findet am Samstag (18 Uhr/Dyn) in Schwerin statt. Schon im ersten Vergleich offenbarte der Favorit trotz des 3:0-Sieges einige Schwächen. Damit wartet der VfB Suhl noch auf seinen Gegner im Halbfinale. Das erste Spiel findet am Ostersamstag in Suhl statt.