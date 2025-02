Viermal traf der FC Bayern im Europapokal bislang auf Celtic Glasgow. In der Champions League-Gruppenphase 2003/04 gewannen die Münchner ihr Heimspiel mit 2:1, in Glasgow trennten sich die Teams torlos. Zuletzt gab es das Duell zwischen Bayern und Celtic in der Gruppenphase der Königsklasse 2017/18. Beide Partien konnte der FCB für sich entscheiden - 3:0 in München und 2:1 in Glasgow.