Bei den Schlägern handele es sich um eine Minderheit. Alkohol enthemme die Menschen. "Die besaufen sich bereits morgens am Strand oder in den großen Diskotheken", sagt Santos. Aber die ganz große Mehrheit der Urlauber an der Playa, die hauptsächlich aus Deutschland und den Niederlanden kommen, seien ganz normale Leute, die mit ihren Familien oder Freunden kämen. "Die wollen Spaß haben und den Urlaub genießen", nimmt er die Touristen in Schutz.