In den Bau eines Wander- und Rastplatzes am Waldschwimmbad in Plaue sind Fördermittel geflossen. Auch wenn die Bauabnahme schon vor der Fördermittelübergabe erfolgte, über den Geldsegen freute man sich dennoch. Als Stadt und begleitet durch den Bauhof der VG Geratal/Plaue habe man eine verbesserte Zuwegung geschaffen, zwei Sitzgruppen vor dem Eingang zum Bad aufgestellt, die Pflasterung des gesamten Areals übernommen und Abstellmöglichkeiten für Radfahrer geschaffen. Zum Projekt gehören die Begrünung und das Anbringen von Wegweisern und Infotafeln, die auch zum nahe gelegenen Wanderweg „Von-Bach-zu-Goethe“ weisen. Ziel ist es, Wanderern, Radfahrern und den Besuchern des Schwimmbads eine Möglichkeit zum Ausruhen, Verweilen und Genießen der Umgebung zu bieten. Die Förderhöhe beträgt 21.600 Euro, die Gesamtkosten liegen bei 25.400 Euro. Bis Ende Oktober muss die Abrechnung für das Projekt beim Fördermittelgeber vorliegen. Es ist eine Maßnahme im Rahmen des Förderprogrammes „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE).