Der Asphalt ist aufgebracht und damit wird es für jeden sichtbar: Die langen Arbeiten an der Hauptstraße in Plaue neigen sich dem Ende entgegen. Doch noch werden sich Autofahrer und Anwohner in Geduld üben müssen. „Vier Wochen dauert es noch in etwa“, sagt Bürgermeister Christian Janik (Bürger für Plaue) auf Nachfrage. Es seien noch „viele kleine Restarbeiten“ zu erledigen. So müsse etwa noch der kleine Marktplatz vor dem Rathaus gepflastert werden. „Da fehlen auch noch die Bänke“, so Janik. Zudem sei die Thüringer Energie noch am Gange und würden generell noch Arbeiten an den Nebenanlagen stattfinden.