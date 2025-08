Als brachliegende Fläche wurde das lange Gebäude neben der Tankstelle in Plaue bezeichnet, als in der jüngsten Stadtratssitzung von Plaue darüber beraten wurde. Tatsächlich handelt es sich hier noch um eine bebaute Fläche. Es geht um eine ehemalige Produktionsstätte von Schierholz-Porzellan Plaue. 1995 wurde die Porzellanfabrik von Tettau übernommen und die Produktion in die Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur nach Volkstedt verlagert. Das Gebäude dümpelt seit Jahrzehnten vor sich hin. Auf der Rückseite fallen Schindeln vom Gebäude ab, sind die Fenster eingeschlagen, sind Holzbretter herausgerissen und ist Mauerwerk offen. In dem im Jahr 2022 erstellten Stadtentwicklungskonzept wurde auf den städtebaulichen Missstand, verbunden mit diesem Gebäude, hingewiesen.