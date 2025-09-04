„Den Fuß nach vorn, Fuß zurück, Hände in die Hüfte und lächeln“, Rebecca Schneider gibt die Anweisungen und es zeigt sich, das Posen klappt bei den Mädchen, die diese aufmerksam befolgen, schon sehr gut. An diesem Vormittag herrscht in der Turnhalle Plaue überall Gewusel. „Wir haben unser Trainingslager-Wochenende“, erklärt Rebecca Schneider, Sprecherin des Plaueschen Karneval Clubs 1988 (PKC). Schließlich sind es nur noch gut zwei Monate bis zum Faschingsauftakt am 11. 11.