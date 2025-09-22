Den Förderbescheid für ein regionales „Kleinprojekt“ hatten der Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Mario Suckert, und die Vertreter des Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) im Gepäck, als sie Freitagvormittag auf Plaues Sportplatz eintrafen. In unmittelbarer Nähe soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Dem Fußballverein oblag es, alles für eine stilvolle Übergabe der insgesamt drei Förderbescheide für drei Projekte vorzubereiten – Mehrgenerationenhaus (1,1 Millionen Euro), behindertengerechte Toilettenanlage (47.000 Euro), Wanderparkplatz (18.000 Euro).