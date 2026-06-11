Mit der „Harald Schmidt Show“ und „Schmidteinander“ schrieb der eine Fernsehgeschichte. In seiner Rolle als „Mariechen“ ist der andere ein äußerst beliebter Komödiant. Die Erwartungen sind also klar: Wenn der Schwabe Harald Schmidt und der Franke Volker Heißmann zu einem gemeinsamen Abend in Südthüringen einladen, kann es eigentlich nur heiter werden. „Ein Abend mit Harald Schmidt und Volker Heißmann – begleitet vom Thilo-Wolf-Jazz-Quartett“ ist der Auftritt am Mittwochabend im mit 350 gut zahlenden Gästen besetzten Hallenrund des CCS überschrieben. Kurzfristig war er angekündigt worden, drei Tage später ist Protagonist Harald Schmidt nochmal in der Nähe – am Samstagabend in Meiningen vor seit Monaten ausverkauftem Haus.