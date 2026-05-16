Mainleus (dpa/lby) - Ein Jugendlicher ist nach wenigen Zügen von einer E-Zigarette bewusstlos geworden. Dadurch stürzte der 14-Jährige und erlitt am Freitagnachmittag unter anderem eine Platzwunde am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter eines Freundes habe die E-Zigarette gekauft und dem Jugendlichen gegeben. Er kam nach dem Vorfall in Mainleus (Landkreis Kulmbach) in eine Klinik. Es handelte sich laut Polizei um eine handelsübliche E-Zigarette.