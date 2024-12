Der ehemalige Weltmeister war in der vergangenen Woche beim 0:1 im Pokal-Achtelfinale gegen Meister Leverkusen wegen einer Notbremse gegen Jeremie Frimpong mit Rot vom Platz gestellt worden. Das DFB-Sportgericht sperrte den Torwart danach für zwei Pokalspiele. Neuer zog sich bei der Aktion einen Rippenbruch zu und konnte sich deshalb nur per Handy zu einer Videokonferenz in Frankfurt zuschalten.