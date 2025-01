Zunächst hielt der Mann den Wagen für die Kontrolle auf einer unbeleuchteten Straße in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) an. Daraufhin wiesen die Beamten ihn an, ihnen zu einer für die Kontrolle geeigneten Stelle hinterherzufahren. Dort angekommen, hatten die beiden ihre Plätze getauscht und die Beifahrerin saß am Steuer.