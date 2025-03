Das Meinungsbild unter den Einwohnern im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ziemlich eindeutig, wenn es ums Thema Grünschnittplätze geht: In den Orten, in denen eine Annahmestelle am bisherigen Standort verbleibt nach den neuen Regelungen des Landkreises, ist alles in Ordnung und die Leute sind zufrieden. In etlichen anderen Gemeinden und Ortsteilen aber sind diese Plätze seit Beginn der Saison am 1. März dauerhaft geschlossen – zur Abgabe von Gras, Strauch- und Astschnitt müssen die Grundstückseigentümer ins Nachbardorf oder noch weiter fahren.