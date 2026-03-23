Platz für mehr Passagiere: Lufthansa möchte am Münchner Flughafen ausbauen

München - Die Lufthansa möchte mit einer Investition am Münchner Flughafen ihre Kapazitäten im internationalen Flugverkehr ausbauen. Vorstellung der größten deutschen Fluggesellschaft ist nach Angaben informierter Kreise ein Ausbau des zweiten Terminals. Erste Pläne für einen solchen Anbau mit Raum für die Abfertigung von bis zu zehn Millionen zusätzlichen Passagieren im Jahr hatte es bereits im vergangenen Jahrzehnt gegeben, doch waren die Pläne während der Corona-Pandemie auf Eis gelegt worden.