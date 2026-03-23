Platz für mehr Passagiere: Lufthansa baut in München für zehn Millionen Fluggäste

München - Die Lufthansa will mit einer Vergrößerung des Münchner Flughafens ihre Kapazität im internationalen Flugverkehr um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen. Der Erweiterungsbau des von der Lufthansa mitbetriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 in Betrieb gehen. Das sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der größten deutschen Fluggesellschaft. Das Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa mit dem Münchner Flughafen wird nach Worten des Lufthansa-Chefs bis zum Jahr 2056 verlängert. Zur Höhe der notwendigen Investitionen sagte Spohr vor den knapp 450 Gästen bei dem Festakt nichts.