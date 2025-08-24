Das Fahrzeugmuseum Suhl feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Am Sonntag wurde das Jubiläumsevent mit einer großen Oldtimerparade auf den Platz der Deutschen Einheit würdig begangen. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, die von Oldtimerfreunden aus Meiningen, Zella-Mehlis, der Region und ganz Deutschland präsentierten klassischen Rennwagen, Automobile und Motorräder aus Ost und West zu bewundern. Als besondere Highlights waren ein Rennwagen Simson-Supra Typ S, ein Simson-Supra Typ RI und der Simson-Supra Typ RI – erstmalig nach erfolgreicher Restauration von Uwe Thorwald zu bestaunen.