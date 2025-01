Magdeburg/Erfurt - Am 1. Januar hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ihre Präsenz auf der Plattform X aufgegeben. "Menschenverachtung und Falschmeldungen bestimmen mittlerweile die Diskurse auf der Plattform", hieß es zur Begründung in einer Mitteilung der Kirche. Die Verbreitung von Desinformationen, Rassismus und Antisemitismus, Trans- und Queer-Feindlichkeit sowie gewaltverherrlichenden Inhalten habe auf X in den vergangenen Monaten stetig zugenommen.