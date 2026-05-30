Platt snacken "Kuddelmuddel" ist plattdeutsches Wort des Jahres

In der Kategorie Redewendung/Sprichwort setzte sich die Weisheit "Man möt ierst krupen, ihrer man löppt" durch. Auf Hochdeutsch heißt das: "Man muss erst kriechen, bevor man läuft." Die Redewendung bringe in knapper, anschaulicher Form eine Lebenserfahrung auf den Punkt: Entwicklung brauche Zeit, Geduld und kleine Schritte. Eingereicht wurde der Beitrag von Gerlinde Block aus Lübz.