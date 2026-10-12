Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen lehnt die von der Bundesregierung geplante Steuer auf Kunststoffverpackungen ab. Die Kammer warnt vor zusätzlichen Kosten für Unternehmen, steigenden Verbraucherpreisen und mehr Bürokratie. Die Einführung der Abgabe stehe im Widerspruch zu den politischen Versprechen, die Wirtschaft zu entlasten und Verwaltungsaufwand abzubauen, teilte die Kammer am Montag in Suhl mit.