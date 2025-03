Eine grüne Plastikschüssel auf dem Tisch des Nebenklägers, eine orangerote Plastikschüssel auf dem Tisch des Angeklagten – „baugleich“, sagt er. Es sitzen sich gegenüber, vor der Berufungskammer am Landgericht Meiningen: Zwei Rentner, jenseits des 70. Geburtstags, lange Nachbarn gewesen, sich in jahrzehntealter Intensiv-Feindschaft verbunden. Die soll im September 2019 eskaliert sein – derart eskaliert, dass der eine Mann erst einen Strafbefehl bekommen hat, im Sommer 2023 dann am Amtsgericht Eisenach wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig gesprochen worden ist. Zehn Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, stehen im Urteil – und, was den Mann mutmaßlich mindestens ebenso in Rage bringt: Er muss alle Kosten des Verfahrens tragen, auch die seines Erz-Widersachers.