Plastikmüll Plastik-Recyclingquote steigt auf 71 Prozent

Osnabrück/Dessau - Deutschlands Plastikmüll wird besser recycelt als früher. Die zuständige Überwachungsbehörde - die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) - und das Umweltbundesamt teilten in Osnabrück und Dessau mit, dass die Recyclingquote bei Kunststoffen im Jahr 2024 bei rund 71 Prozent gelegen hat und damit rund zwei Prozentpunkte höher als 2023. Die EU-Mindestvorgabe von 63 Prozent wurde damit deutlich übertroffen. Im Vergleich zu 2018 war es sogar ein Plus von 29 Prozentpunkten, damals hatte die Recyclingquote nur 42 Prozent betragen.