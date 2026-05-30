Plastikflasche fängt Feuer: Katzen schalten Herdplatten an und verursachen teuren Brand

Velden - Zwei Katzen sollen im niederbayerischen Velden, rund 70 Kilometer von München entfernt, einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Die Tiere waren allein in der Wohnung und sollen beim Spielen an die Knöpfe zweier Herdplatten gekommen sein, teilte die Polizei mit. Auf einer der Platten stand eine Plastikflasche, die dadurch Feuer fing. Die Flammen griffen anschließend auf die Wohnung über.