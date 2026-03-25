Ab 18. Mai können die Menschen in der Region Einsicht in die Planungen für mögliche Windvorranggebiete in der Region nehmen. Die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen hat am Mittwoch die Freigabe ihres Regionalplan-Entwurfs für die Bürgerbeteiligung beschlossen. Bis zum 20. Juli sollen dann die Unterlagen in der Planungsstelle in Suhl und in den Landratsämtern zu den Öffnungszeiten sowie auf den Internet-Seiten der Planungsstelle eingesehen werden können. In dem Zeitraum haben die Bürger auch die Möglichkeit, Anregungen oder Einwände vorzubringen.