Kommt mein Ort dafür in Frage, dass in der Umgebung eventuell Windräder gebaut werden könnten? Die Frage, die viele Menschen in Südthüringen beschäftigt, soll in sieben Wochen – am 25. März – eine Antwort bekommen. Dann nämlich soll in der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen der Entwurf eines neuen Regionalplans beschlossen und für Stellungnahmen veröffentlicht werden. Teil des Regionalplans ist der viel diskutierte „Teilplan Windenergie“, in dem mögliche Vorranggebiete für die Gewinnung von Windenergie ausgewiesen sind.