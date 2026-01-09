Jugendliche in Ilmenau sollen stärker als bisher für die Kommunalpolitik begeistert werden. Das zumindest wünscht sich die Fraktion Bürgerbündnis-Grün/SPD im Ilmenauer Stadtrat und hat eine Beschlussvorlage mit konkreten Ideen ausgearbeitet. Diese wurde nun im Sozial- und Gleichstellungsausschuss diskutiert – wobei recht schnell nicht mehr der eigentliche Vorschlag, sonder der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) der Stadt zum Thema wurde. Doch von Beginn an: