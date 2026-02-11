Herzlich begrüßt wurden die siegreichen Teilnehmer beim Planspiel Börse durch die Vorstandsvorsitzende der Rhön-Rennsteig-Sparkasse Meiningen, Annette Theil-Deininger. „Zunächst möchte ich alle beglückwünschen, die an unserem Planspiel Börse teilgenommen haben – und das mit so guten Ergebnissen. Die Geschichte dieser Beschäftigung mit dem Zahlungsmittel Geld reicht weit zurück. Bereits im Jahr 1993 haben wir damit begonnen, junge Menschen mit der Welt der Finanzpolitik bekannt zu machen.“ Dass die aktuellen Auszubildenden der Rhön-Rennsteig-Sparkasse Meiningen sich bereits als Schüler am Henfling-Gymnasium damit beschäftigt haben und so erste Erfahrungen sammeln konnten, komme ihnen jetzt bei der Ausbildung zugute, betonte die Vorstandsvorsitzende.