Plankerwa: Mengersgereuth macht den Abschluss

Ganz traditionell wird es zwischen Freitag und Sonntag, 1. und 3. November, zugehen. An allen drei Tagen macht sich die Kirmesgesellschaft mit musikalischer Begleitung durch die Baumänner auf zum Ständela-Tanz. Freitag ab 14 Uhr gibt’s dieselben für die Planmädchen, am Samstag ab 8 Uhr im Ortsteil Hämmern und am Sonntag ab 8.30 Uhr am Heidersberg, am Mittelhammer und im Schmiedsgrund. Bereits am Freitagabend wird die Meng-Hämm-Arena beben, wenn dort die Dorfrocker auftreten. Erstmals kommen die Unterfranken im Rahmen ihrer Hallentour „Das Dorf rockt“ in die Gemeinde Frankenblick. Kirmestanz gibt es am selben Ort dann Samstagabend ab 19 Uhr mit der Band Why Not. Haupttag der Mengersgereuther Plankerwa ist dann der Sonntag, an dem gegen 13.30 Uhr die Andacht in der Erlöserkirche den Fest-Reigen eröffnen wird. Mit einem Festumzug geht es danach in die Arena, wo die Kinderkerwa ihren Auftritt hat, bevor es für die Großen mit Plantanz und Kirmesspruch weitergeht. Wem das noch nicht genug Festivität ist – es gibt noch eine Nachkerwa am Samstag, 16. November, ebenfalls in der Meng-Hämm-Arena. 19 Uhr beginnt dort die Disko, später mit einem Showact der Plangesellschaft, bevor dann gegen 23 Uhr die Kerwa „beerdigt“ wird. Die Kerwa in Mengersgereuth-Hämmern wird wie in Rauenstein, Effelder, Bachfeld oder Theuern als Plankerwa gefeiert. Plan meint dabei die Tanzfläche auf de oder unter einer Tanzlinde oder dem Tanzboden im Ort.